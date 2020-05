Le Coq aux Champs se transforme en Drive-in gastronomique

Ce jeudi, Michel Vincent invitait Christophe Pauly, le Chef étoilé du restaurant gastronomique Le Coq aux Champs à Soheit-Tinlot. Il a dévoilé son projet de Drive-in gastronomique ! Cela fait plusieurs semaines que les restaurants ont fermé leurs portes. Le secteur de l’horeca met en place diverses solutions afin de contenter les clients. Entre plats à emporter des restaurants et les Drive-ins pour les fast-foods, les clients y trouvent leurs comptes. Un menu, un jour Dès le 8 mai sur le parking de son restaurant, Christophe Pauly, le Chef de l'établissement "Le Coq aux Champs " applique les codes du Drive-in à sa cuisine étoilé. Il a été inspiré par une démarche d’un chef alsacien, il permet aux clients de venir chercher le menu du jour composé trois services sans sortir de la voiture. Il explique sa démarche : " J’avais des demandes de ventes à emporter. Je voulais le faire de façon intelligente et durable. J’ai décidé de faire du take-away avec un service de drive-in pour respecter les règles sanitaires. " Il poursuit : " Il n’y aura aucun contact. Le client va arriver, on chargera la commande dans son coffre. "

Restaurants étoilés Christophe Pauly - © Tous droits réservés Christophe Pauly a repris le restaurant " Le Coq aux Champs " à Soheit Tinlot en juin 2003, avec son épouse Catherine. Leur restaurant propose une quarantaine de couverts avec des menus de la semaine et de saison. Christophe Pauly a exercé la profession de cuisinier dans plusieurs restaurants tels que: Le Lemonnier, Le Pré mondain ou encore le Troisgros, un établissement français. En janvier 2005, sa cuisine est reconnue puisqu’à l’âge de 26 ans, Christophe Pauly reçoit sa première étoile au Guide Michelin. Quand il n’est pas en cuisine, le Chef reçoit des apprentis cuisiniers dans sa cuisine puisqu’il apprend à cuisinier " façon chef étoilé ".

Gastronomie contemporaine Le chef étoilé ne court pas après la nouveauté. Selon lui, le plus important est le goût. Sa cuisine est une gastronomie contemporaine classique, créative et généreuse. Il veille à utiliser des produits d’artisans qui viennent du circuit court. Dans les menus qu’il propose pour ce week-end, il travaille avec des producteurs locaux tels que : la Ferme de Limet pour les volailles et les œufs, le Jardin des Templiers pour les légumes et herbes ou encore La Ferme du Gros Chêne, etc.

Packagings durables Avec son épouse, Catherine, ils ont mis en place des emballages en papier bio pour que les clients puissent réutiliser les barquettes. Le Chef étoilé raconte : "Je fais attention aux côtés durables et aux produits locaux. Nous avons l’expérience par rapport aux traiteurs et aux plats à emporter que l’on fait pendant les fêtes. Il y a des plats qu’on ne sait pas faire à emporter. Le plus important pour moi est qu’il y ait l’identité de ma cuisine. "

Au menu de ce vendredi Christophe Pauly nous a donné un avant-goût du menu de demain : " Ce vendredi vous aurez droit à des asperges de Malines, du Jaune d’œuf confit, crumble d’amande avec de la vinaigrette au muscovado. Ensuite, de la volaille fermière rôtie au sautoir accompagné d’ail et citron avec un crémeux de haricots coco, des tomates confites et herbes potagères. En dessert, de la crème prise de miel et thym avec des fraises et de la rhubarbe. " Un repas gastronomique local composé de trois services au prix de 38 euros. De quoi nous faire saliver. Pour retrouver tous les menus et informations pratiques rendez-vous sur www.lecoqauxchamps.be/ ou par téléphone au 085/512.014 Lorinne J.