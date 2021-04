Le chanvre, cette plante aux mille vertus

Durant 37 ans, Michel Mordant a développé son activité d’arboriculteur mais le temps aidant, il a eu envie de diversifier ses activités et s’est tourné vers une culture qui le passionnait depuis un moment : le chanvre. C’est ainsi qu’est né Le Chanvre de Hergicourt en 2019.

Du chanvre chez nous ? Ce n’est pas si courant

Il faut se souvenir que la culture du chanvre était présente chez nous avant la deuxième guerre mondiale et qu’elle alimentait toute une filière textile. Cependant, avec l’arrivée des fibres synthétiques, on peut dire que le nylon a relégué le chanvre aux oubliettes. La remettre au goût du jour est donc une bonne chose car, selon Michel, cette plante est "magique". On peut tout utiliser : les graines, les tiges, etc.

© Tous droits réservés Attention, il ne faut pas confondre cette plante avec le cannabis qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau. Pour ce qui est de sa culture, et comme Michel l’explique bien, deux phases sont un plus compliquées : la période des semis car les graines sont petites et les machines ne sont pas toujours adaptées. A part cela, le chanvre pousse tout seul et surtout il ne nécessite pas de produits chimiques, pas de pesticides, de fongicides ou autres joyeusetés.

Une fois que la plante est à maturité, que peut-on en faire ?

Une fois que la moissonneuse-batteuse a terminé la récolte, il faut traiter les graines dans un délai de 4 heures car elles doivent être séchées sans délai. A partir des graines séchées, vous pouvez soit les manger décortiquées et elles ne contiennent pas de gluten. Michel vous les propose grillées ou enrobées de chocolat. Soit, elles sont emmenées au moulin pour être pressées et ainsi en extraire l’huile de chanvre. Un champ d’un hectare, voire un hectare et demi ne donne que 250 litres d’huile. Ceci explique aussi son prix.

L'huile de chanvre, c'est bon pour la santé !

En plus d’avoir un bon petit goût de noisette, l’huile de chanvre a de nombreuses vertus. Elle contient un bon ratio d’oméga 3 et 6. Elle est donc excellente pour faire baisser le cholestérol. Par ailleurs, cette huile est également utilisée en cosmétique et en dermatologie. Elle est recommandée, entre autres, pour les maladies de la peau telles que l’eczéma ou le psoriasis. Même en cas de brûlure, cette huile fera des merveilles. Elle favorisera la cicatrisation. Cette plante comprend encore de nombreux autres atouts. Ainsi le résidu de l’extraction de l’huile donne de la farine de chanvre qui contient jusqu’à 40 % de protéines. Quant aux tiges de la plante, elles sont transformées en une paille riche en sels minéraux et au pH neutre. A partir de là, elles peuvent servir de couvre-sol dans les parterres et les potagers ou dans les champignonnières.

Où peut retrouver le chanvre et ses dérivés ?

Principalement dans la région de Barchon mais Michel pense bien étendre son réseau de distribution dès la prochaine récolte. Et puisque Michel alterne les cultures, vous pouvez aussi découvrir chez lui son huile de tournesol et bientôt de l’épeautre pour confectionner de bons pains.

Le chanvre d'Hergicourt Rue Hergicourt 6 à 4671 Barchon 0476 841 832