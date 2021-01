Le centre de prélèvement de sang de Huy a besoin de plasma de personnes guéries du Covid 19

Le centre de prélèvement de sang de Huy lance un appel afin de sensibiliser les personnes ayant été contaminées par la Covid 19 à faire un don de plasma.



La nouvelle gérante de ce centre de don, le Dr Youta est médecin généraliste dans une maison médicale à Seraing.

Le centre de prélèvement de sang de Huy est très dynamique et fait régulièrement des appels pour des dons de sang car ne l’oublions pas, il n’y a pas que les malades du Covid qui en ont besoin, le rappelle le Dr Youta.



Les besoins sont constants pour tous les groupes car les centres ont des quotas à respecter et certains produits ne peuvent pas se conserver sur le long terme. Il faut donc sans cesse en avoir en stock.

Aujourd’hui plus que jamais, les centres de prélèvement sont à la recherche de plasma de personnes ayant été contaminées par la Covid-19. Les conditions sont néanmoins strictes si vous désirez le faire. Pour cela, vous devez vous assurer que vous ne présentez plus aucuns symptômes depuis plusieurs jours et que vous êtes donc complètement guéri(e).

Vous ne devez pas avoir d’antécédents de transfusion. Et enfin, vous ne pouvez pas être enceintes ou avoir fait fausse couche.



Si vous pensez pouvoir faire un don de plasma ou de sang, n’hésitez pas à contacter le centre via le numéro de téléphone suivant : 085/27.75.88