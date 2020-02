Le Caval'rire, LE festival du rire de Herve

" Une journée sans rire est une journée de perdue " voilà la devise du Festival du rire de Herve. Le but de l’évènement est de mettre avant tout les artistes qui répandent le rire à l’honneur. L’humour belge est pratiqué aux 4 coins du pays et le festival se revendique comme premier festival d’humour belge qui ouvre ses portes au nord du pays pour maintenir l’unité du pays.

Une tradition

Depuis 140 ans, le weekend de la Cavalcade de Herve est un weekend festif qui rassemblent des milliers de personnes. Le Caval’rire entre pleinement dans ses festivités de la Cavalcade de Herve, c’est donc pour eux une évidence d’y associer ce 8ème festival du rire. Oubliez tout vos soucis et venez commencer le week-end en beauté et humour avec le Caval’rire. Les éditions précédentes ont eu la chance d’accueillir Fabian Lecastel, la bande du Grand Cactus avec Jérôme De Warzée à l’animation, Kody, Martin Charlier et Freddy Tougaux. Pour la finale de la huitième édition, le festival a invité l’humoriste Pierre Theunis.