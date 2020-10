Le caricaturiste liégeois Olivier Pirnay sort son 4ème album

Depuis 2009, Olivier Pirnay caricature l’actualité et partage sa vision du monde sur son site Les Humeurs d’Oli. Il publie ses dessins dans tous les quotidiens du groupe Sudpresse (La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord Éclair et La Capitale) depuis 2015, dans l’hebdomadaire satirique PAN depuis 2017, Le Sillon Belge ou encore Le Tempo.



Chaque année, ils nous fait revivre l'actualité annuelle via des caricatures plus drôles les unes que les autres.

Et on peut dire que cette année lui a donné de la matière. Alors qu’on pensait avoir tout vu, que la Belgique montrait ses limites institutionnelles, que nos politiciens étalaient leur manque de vision globale et leur avidité de pouvoir, et que la mise en place d’un gouvernement s’annonçait toujours plus laborieuse, voilà qu’est arrivée une invitée inattendue : la pandémie de Covid19 !

Ce quatrième album des Humeurs d’Oli va vous faire revivre les moments forts de cette année exceptionnelle au travers des prismes de l’humour, de la satire et de la dérision.

Parce qu’au final, tout cela aura été (même si ce n’est pas terminé) une sacrée mascarade !



Pour plus d'infos sur ce 4ème album et les actus d'Oli, rendez-vous sur sa page Facebook et son site "Les Humeurs d'Oli".