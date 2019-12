Le calendrier Intradel, une mine d’infos tri et zéro déchet

Cela fait maintenant 14 ans qu’Intradel édite chaque année son calendrier des collectes qui reprend notamment toutes les dates de collectes en porte à porte mais pas uniquement !

En effet, on y retrouve également une mine d’infos bien utiles pour aider les citoyens à mieux gérer leurs déchets et surtout à les diminuer. Au fil des mois, on peut découvrir des conseils, trucs et astuces pour par exemple réduire les emballages en privilégiant le vrac, réduire le gaspillage alimentaire, privilégier le réemploi, etc. Bref, des conseils très pratiques, joliment illustrés pour être finalement acteur du changement pour une consommation plus durable.

Mais ce n’est pas tout. Sachez que dans votre calendrier des collectes, on retrouve toutes les réponses aux questions les plus courantes sur les services proposés par Intradel : comment contacter la Ressourcerie du pays de Liège ? Quelles sont les heures d’ouverture du Recyparc ? Les guides de tri, les autres services offerts par la commune en matière de déchets ou de propreté publique ? Bref, on peut dire que le calendrier des collectes est l’outil indispensable à placer dans sa cuisine et à consulter aussi souvent que nécessaire si vous avez un doute ou une question sur vos déchets.

Autres avantages : sur chaque page mensuelle, vous avez un espace pour noter le relevé de vos compteurs de gaz et d’électricité qui vous permet de suivre votre consommation et identifier un éventuel problème comme une fuite d’eau. Et enfin, les cases des jours sont bien grandes pour pouvoir écrire ses rendez-vous ou dates d’anniversaire ce qui le rend encore plus pratique et personnalisable par les citoyens.

Vous n’avez pas reçu votre calendrier des collectes ?

Le calendrier de collectes est en cours de distribution jusqu’à fin décembre. Si d’ici là, vous ne l’avez pas reçu, sachez que votre commune dispose d’un stock de calendriers qu’elle met à la disposition de ses citoyens. Autre solution : le calendrier des collectes est également consultable sur la page d’accueil de notre site www.intradel.be.

Retrouvez tous nos conseils zéro déchet sur www.intradel.be/zerodechet