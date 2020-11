Le Boogle : un concept de jeu liégeois à découvrir sans plus tarder

Si vous cherchez des activités à faire en famille à la maison durant ce confinement, ne cherchez plus, voici Boogle, un jeu qui se situe entre le bowling et la pétanque et qui a le vent en poupe depuis quelques années.



Le Boogle est en fait constitué d’un terrain de pétanque modulaire intérieur et extérieur qui se monte et se démonte en 10 minutes, sans outils.

Afin d’y jouer, on utilise des boules souples, boules en pvc d’un poids et d’un diamètre similaires aux boules de pétanque métalliques.

Les créateurs du concept ont cette idée il y a un peu moins de 2 ans. Leur premier client a été le Belgium Football Center de Tubize qui a utilisé le Boogle lors des stages des Diables Rouges…

Roberto Martinez est d’ailleurs un grand amateur de ce concept.

Boogle est maintenant devenu une société à part entière et s’implante sur la commune de Herve avec sa Boogle House, qui sera à la fois le siège social de leur société mais aussi un show room et une salle événementielle dédiée à des séminaires ou encore des teambuildings. Vous y retrouverez notamment une salle de 5 terrains de Pétanque Boogle. De quoi passer de chouettes moments entre amis ou en famille lorsque cela sera possible !

Pour plus d’infos, rendez-vous sur leur site Boogle.