Le batchcooking, une tendance anti gaspi

La batchcooking est une méthode qui permet de cuisiner tous les repas de la semaine en une seule fois et en 2,3 heures de temps, ce qui vous permet donc de gagner du temps, de faire des économies mais aussi d’éviter le gaspillage alimentaire.

C’est un gain de temps car on ne fait les courses et on ne cuisine qu’une seule fois sur la semaine. On va cuisiner plutôt le dimanche car c’est le jour on est un peu plus disponible, ainsi, en semaine, on n’aura plus qu’à réchauffer les plats cuisinés ou cuire une partie des aliments le jour où on décide de les manger. Grâce au batchcooking, la dizaine d’heures que vous passez chaque semaine à faire vos courses et à préparer votre repas se réduisent à 2,3 heures par semaine, ce qui est évidemment très précieux quand a une vie bien remplie.

Le batchcooking permet de faire également des économies d’argent. En effet, on diminue les déplacements en voiture pour aller faire ses courses et donc on fait des économies de carburant.

Se rendre qu’une seule fois dans un magasin pour faire ses courses permet également de ne pas être tenté par des promotions qui nous font souvent acheter des produits dont on n’a pas besoin.

Cuisiner en une seule fois tous les plats de la semaine permet aussi d’optimiser les fours en faisant cuire par exemple deux plats différents en même temps. Là aussi, on va diminuer la consommation d’énergie qui aura pour effet de réduire notre facture de gaz ou d’électricité.

Le batchcooking est aussi un bon moyen pour éviter le gaspillage alimentaire. Oui, car on va penser à préparer son menu de la semaine en tenant compte de ce que nous avons dans le frigo ou dans nos placards pour justement éviter que des aliments pourrissent parce qu’ils n’auront pas été cuisiné à temps.

Un autre petit truc pour éviter le gaspillage alimentaire est d’associer votre famille dans la préparation de votre menu de la semaine parce que cuisiner des plats que vos enfants raffolent, c’est aussi une garantie qu’ils termineront leur assiette et que vous n’aurez pas de restes et donc zéro gaspillage.

Le batchcooking est une méthode assez simple mais il y a quand même quelques conseils à suivre si vous souhaitez vous y lancer.

Pour découvrir ces conseils ou en savoir plus sur le batchcooking, je vous invite à aller sur le blog Little red boots de Szandra Lucia qui est une passionnée de cuisine et d’alimentation durable et qui propose sa méthode pour se lancer dans le batchcooking à destination de toutes les femmes (et hommes) débordées qui ont envie d’être un peu plus zen en cuisine.

