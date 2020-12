La veille des fêtes de fin d'année, voilà de quoi composer un menu sympa avec nos producteurs.

Certains produits sont festifs par nature, c’est le cas du saumon, des bulles, du foie gras, des raclettes… Je vous propose d’en découvrir quelques-uns qui trouveront une place de choix sur bien des tables.

Et si nous commencions par le saumon ?

Il y a bien longtemps que le saumon ne fréquente plus nos rivières néanmoins certains passionnés importent des saumons label rouge d’Ecosse et les travaillent pour nous proposer de succulentes tranches de saumon fumé, des tartare… C’est le cas de l’Artisan du Saumon de Glons qui vous propose durant ces fêtes, en plus du saumon, leur foie gras de canard mi-cuit, leurs terrines de saumon et de gibier, la véritable soupe de poisson, ainsi que les homards bleus breton ou encore les gambas sauvages.

Petite surprise cette année, ils vous proposent du caviar Oscietra de la maison Autonius.



Est-ce que ces produits sont forcément coûteux ?

Si on parle de vrai caviar, il est évident que c’est un vrai produit de luxe. Mais si on prend le homard, cette année il passe de 68€ à 52€ pour une pièce d’environ 700 gr ; les gambas sauvages qui sont fameuses et pèsent environ 80 gr sont à 4€ les 100 gr.



Il est encore temps de passer commande ?

Oui mais pas pour des plats préparés qui demandent plus de temps de préparation mais n’hésitez pas à les composer suivant vos envies.

Ouvert tous les jours de 9h à 18.30 et aussi les dimanches 20 et 27 décembre de 10 h à 18 h 30 ainsi que le vendredi 25 décembre et 1 Janvier de 10 à 17 h

L’artisan du Saumon

Rue De L'Ile 26 4690 Bassenge

http://www.artisandusaumon.be/

04 286 50 85