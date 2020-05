La tendance aux pièces recyclées dans le magazine Gaël

Un numéro printanier au rendez-vous de ce mois de mai dans le magazine Gaël. Marie Honnay a trouvé des créatrices belges qui aident à repenser notre vie et notre garde-robe.

Même en confinement, les journalistes du magazine ont continué à vous fournir du contenu de qualité. Aujourd’hui, Marie Honnay a décidé de mettre à l’honneur des créatrices liégeoises qui ont une approche plus durable, plus éthique et écolo de la mode. Selon elle, les femmes veulent plus de transparence et de sincérité dans ce qu’elles portent. La journaliste a alors trouvé deux créatrices belges qui vont dans ce sens.