La Smokey: une bière liégeoise et musicale

Ce jeudi, Frédéric Ooms nous a rendu visite dans le studio de " Vivre Ici " pour évoquer la brasserie artisanale Libertas Gentis et sa nouvelle bière : la Smokey.

La Smokey est une Belgian Pale Ale fumée, fraîche et estivale. Légère (elle affiche une teneur en alcool de 3,7%), préparée avec des ingrédients de qualité choisis avec soin, cette nouvelle bière cultive l’art de l’authenticité. Sa sélection de 2 malts et de 2 houblons ainsi que sa technique de brassage lui confèrent son style atypique : un équilibre savoureux et de délicates notes fumées, aromatiques et maltées se mariant parfaitement avec sa post-amertume subtile.

Véritable laboratoire de créativité, Libertas Gentis a ainsi choisi de s’associer au peintre Fabrizio Borrini pour développer l’univers visuel de la Smokey. Les bouteilles sont effectivement signées par l’artiste liégeois dont le trait, entre street art et symboles tribaux, réinterprète les codes de la fête : l’amitié, le partage, le barbecue, l’amour, la musique…

Mais que serait la convivialité sans le mood musical qui va bien ? Une playlist Spotify exclusive dédiée à la fête et à la découverte, est associée à cette nouvelle bière. Pour la découvrir, il vous suffit de scanner le QR code présent sur la bouteille.