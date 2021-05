La saison des fraises belges est ouverte et elles sont délicieuses !

Si les marchés nous proposent des fraises tout au long de l’année, dès que le printemps arrive nous attendons les fraises du pays avec impatience. Il faut avouer que nos fraises qui mûrissent patiemment sont incomparables avec ces fruits rouges souvent durs et insipides.

La météo en est la cause… Le manque de soleil et de chaleur conjugué au vent froid et sec n’a rien arrangé car les abeilles ne sont que très peu sorties pour féconder les fleurs et donc donner des fruits. Si la saison commence, elle le fait tout en douceur et c’est en petite quantité que vous les retrouvez actuellement. De plus, les fraises ont tendance à être de petit gabarit mais cela ne nuit absolument pas à leur saveur.

Dans la province, on peut en trouver chez de nombreux petits producteurs mais en quantité limitée. Il suffit de quelques jours de soleil et de chaleur pour qu’elles se mettent à grossir et à rougir.

Il faut aussi retenir que la précocité des fraises dépend aussi de la variété et du mode de culture. Ainsi, des fraises cultivées en pleine terre arriveront plus tard sur les étals que celles de pleine terre sous tunnel ou encore que celles de serres chauffées… Ajoutez à cela que les fraises cultivées dans des bacs de terreau (hors sol) seront aussi plus hâtives que celles de pleine terre.