Parce que l’entreprise grandit et a besoin d’espace, 1958 marque le déménagement rue Chaussée des Prés …

. © SimonS 1938 plumes et duvets

. © SimonS 1938 plumes et duvets

Tout petit, François joue dans les plumes et duvets de chez " Matreli ", il décharge les camions avec son papy Armand et apprend l’art de la plumasserie avec sa tante et marraine, Claudine, aux commandes de la boutique depuis une trentaine d’années.