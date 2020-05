La plateforme Oyé-oyé.be vient aide à l’Horeca

Ce 18 mai, la grande majorité des espaces publics ont rouvert leurs portes. En Italie , premier pays le plus touché par la crise sanitaire, les bars et restaurants ont rouvert . Chez nous en attendant la réouverture, les restaurants ont mis en place un service de ventes à emporter . La plateforme Oyé-oyé.be crée par Eric Merken aide ce secteur en grande difficulté.

La plateforme a étudié différentes alternatives d’aide au secteur de l’Horeca. Grâce à cela ils se sont associés à celles qui leur paraissent les plus pertinentes et efficaces . Parmi elles se trouve, le site www.aide-aux-restaurateurs.be , grâce à lui vous allez pouvoir trouver un restaurant près de chez vous . Si vous êtes restaurateur, vous pouvez inscrire votre restaurant gratuitement sur www.aide.oye-oye.net .

Webinaires gratuits

Les 19 et 20 mai, vous allez pouvoir assister à des webinaires gratuits en visioconférences afin d’aider les commerces de proximité. En Belgique, les commerces de proximité sont très mal référencés. Eric Merken a expliqué que son équipe allait donner aux commerçants un top 10 des choses à faire pour être visibles sur internet.

Les professionnels du métier auront des conseils gratuits. Deux grandes questions seront au rendez-vous de ses conférences : " Quels sont les critères minimums nécessaires à prendre en compte pour que mon commerce soit plus visible sur le web et les réseaux sociaux ? " et " Comment est-ce que je peux m’adapter facilement aux changements et limiter l’impact de cette crise qui nous touche ? " Il est impératif de s’inscrire sur www.miam.oye-oye.net.

Retrouvez toutes les informations sur oye-oye.be

Lorinne J.