La Matériotek, un concept innovant pour bricoler moins cher

Ce 1er février, la Ressourcerie du pays de Liège a ouvert une matériauthèque, un concept totalement innovant dont le but est de mettre à la disposition des citoyens qui effectuent des travaux, des matériaux et objets de construction d’occasion.

Depuis déjà plus de 10 ans, la Ressourcerie du pays de Liège collecte à domicile des encombrants (meubles, lits, vaisselle, matériel de puériculture, déco, petits électro…) dans le but de leur offrir une seconde vie si ceux-ci sont en bon état ou de les démanteler, c’est-dire de séparer les différents matériaux en vue de les recycler.

Pour les objets en bon état, pas de soucis, ceux-ci sont revendus à bas prix au Rshop de Liège ce qui permet notamment à des personnes ayant peu de moyens d’avoir accès à des objets de déco, de la vaisselle, des meubles mais également des électros de qualité bénéficiant d’une garantie en cas de panne.

Par contre, à côté de ces objets, il restait des matériaux en bon état comme des châssis, des portes, des baignoires, de la robinetterie, des vis, des clous, des éviers, des planches de toutes sortes…. qui jusqu’à peu étaient uniquement recyclés.

Recycler, c’est bien mais réutiliser c’est mieux !

C’est la raison pour laquelle, la Ressourcerie du pays de Liège a décidé d’ouvrir une matériauthèque pour permettre le réemploi de ces matériaux de bricolage et de construction en bon état et donc d’offrir une solution aux citoyens pour bricoler par cher dans une optique d’économie circulaire et d’amélioration de notre impact environnemental.

La " Matériotek " est située au Rhop country de Grâce-hollogne et est ouverte du lundi au vendredi. Consultez www.ressourcerieliege.be pour connaître l’adresse exacte et les horaires d’ouverture.

Depuis ce lundi, la matériotek connait un grand succès et beaucoup de pièces sont déjà parties. Si vous souhaitez vous y rendre, nous vous conseillons de patienter jusqu’à lundi pour permettre un renouvellement du stock du magasin afin de bénéficier d’un large choix de produits.

Retrouvez tous nos conseils zéro déchet sur Intradel