La luminothérapie : le remède contre le coup de mou hivernal ?

Durant l’hiver, les journées sont plus courtes que les nuits donc on manque de lumière. Cela perturbe notre rythme de vie, notre humeur et notre sommeil. La luminothérapie est là pour vous aider, elle utilise des sources lumineuses pour se soigner.

En manque de sommeil, d’énergie et le moral en baisse ? Exit, la tendance du moment. Ce remède existe depuis un siècle. Chaque année, de nouvelles études apparaissent pour prouver les effets positifs de la lumière sur le corps. Elle soulage les patients atteints de Parkinson, Alzheimer et de traumatismes crâniens. On parle de deux types de luminothérapies : par les yeux et par la peau. La première nous intéresse, elle envoie un spectre lumineux proche de la lumière du soleil qui se fait rare en hiver. Il existe des lampes fixes de luminothérapie mais aussi sous forme de lunette comme la Luminette. Il est conseillé de faire une séance le matin pour ressentir les effets tout au long de la journée.