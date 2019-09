La lacto-fermentation : une solution pour moins gaspiller vos légumes

En septembre, le potager livre encore de nombreux légumes qu’il n’est pas toujours possible de manger au fur et à mesure de sa production. Une solution pour ne pas gaspiller tous ces bons légumes est de faire plaisir en les donnant aux collègues, aux voisins, à la famille…



Une autre solution est de les conserver pour pouvoir les déguster plus tard dans l’année.



Connaissez-vous la conservation par lacto-fermentation ?

Inutile d’être expert en cuisine, ni d’avoir un matériel perfectionné, le principe est simple : on fait fermenter des légumes dans un bocal en verre, dans leur propre jus ou dans une saumure, en ajoutant en général du sel.



Les avantages de la lacto-fermentation :

C’est une méthode qui nécessite peu de matériel.

Elle est aussi très fiable et difficile à rater.

On peut lacto-fermenter pratiquement n’importe quel légume.

La durée de conservation est élevée (plusieurs mois, voire plus d’un an).

Les vitamines sont conservées.

Elle rend les aliments plus digestes.



Il existe un seul grand désavantage : elle change le goût des aliments (leur donne une saveur plutôt vinaigrée).



Si vous souhaitez plus d’info, surfez sur le site d’écoconso dans la rubrique doityourself ou encore sur you tube où vous retrouvez de nombreux tutos sur la lacto-fermentation.

Retrouvez tous les conseils zéro déchet d'Intradel sur www.intradel.be/zerodechet