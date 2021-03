La Framboiserie de Malmedy : des confitures de fleurs, ça vous dit ?

. © la Framboiserie de Malmedy

La confiture de framboises reste évidemment une valeur sûre et un grand classique du petit-déjeuner au goûter. Mais à côté de ces confitures et gelées connues de toutes et tous, il y en a qui sont bien plus originales comme la confiture du chanteur : Cassis, mûre et sureau réputée pour ses bienfaits pour la gorge, la confiture du fromager : mélange de pommes sauvages et de groseilles vertes relevé d’épices est destiné à accompagner des fromages au goût prononcé. L’enjôleuse : association heureuse de fraises, lavande et menthe…