La Ferme des Enfants a besoin de vos dons pour nourrir les animaux

Cet après-midi dans l’émission Vivre ici, Michel Vincent a reçu Méline Dechambre, la coordinatrice de la Ferme des Enfants de Liège. Elle a expliqué la situation difficile dans laquelle se trouve le Centre Nature de Liège et elle fera appel à votre générosité.

Durant ce confinement, la population est invitée à rester chez soi et à faire du télétravail si cela est possible. Cependant, il y a certains domaines où les temps sont durs, comme le domaine des activités scolaires et extrascolaires. La Ferme des Enfants de Liège est très touchée par cette crise sanitaire, elle a dû arrêter ses activités et se voit donc privée de rentrées financières très utiles au fonctionnement de la ferme. Méline Dechambre explique : " Toutes nos activités sont suspendues, les stages et autres nous permettent de survivre en hiver quand il y a moins de monde. La crise sanitaire pose un problème pour nous puisque l’on perd tous nos revenus. Nous avons les animaux à nourrir, les terrains à entretenir. "