"La Famille Funky", un univers pour les petits adoré par les grands

Aujourd'hui on fait découvrir la famille Funky, une famille de Verviétois unie par un projet commun : créer de la musique pour les tous petits mais pour que cela plaise aussi aux grands.



Origine de leur projet familial

Ils en avaient marre d’écouter des comptines gnangnans, des chanson pour enfants mollassonnes, de lire de contes ennuyeux et de faire des activités sans piquant. Alors, ils se sont rassemblés et ils ont fait ce qu’ils faisaient depuis toujours.

Papa a pris la guitare, Maman la basse, Polo le piano, Papy la batterie et Tatie s’est mise au micro. Ils ont fait de la musique, pour tout le monde : les grands et les petits.

En réalité, Papa Funky s’appelle François Hallut. C’est un jeune papa, originaire de Verviers et passionné de musique. Il s’est dit que ce serait marrant de faire des reprises funky de comptines classiques pour enfants.

Il a demandé à sa soeur, Julie, de poser sa voix sur les productions musicales et le tour était joué.

Il a ensuite créé de petites vidéos pour les illustrer ainsi qu’un site web où il ajoutera des contes lus et des activités créatives avec sa famille.



Leur Philosophie

Leur but est de réaliser des créations adaptées aux enfants sans pour autant en dévaloriser la qualité artistique.

Parmi leurs productions, vous pouvez retrouver des musique pour enfants, des lectures de contes et des activités en tout genre.



Musique

La famille Funky fait de la musique pour les petits mais, comme les grands.

Fini les instrumentales gnangnans et molasses, ils produisent des reprises de comptines classiques mais en version funk avec une bonne dose de Hip Hop.



Contes

Ils lisent des contes pour les enfants et les mettent en scène musicalement avec des bruitages et des musiques originales créées par eux-mêmes.



Activités

La famille Funky donne des idées d’activités créatives à réaliser en famille. Ils partagent via leur site internet des propositions de jeux, de recettes, de moments créations...



Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site "La Famille Funky" ou à visiter leurs Youtube et Spotify.