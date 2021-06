La cuisine indienne en bord de Meuse chez "Indian taste"

Non, manger indien ne prend pas plusieurs heures. Et oui, il y a une multitude de saveurs à y découvrir, sans que cela soit piquant.

"Indian taste", le restaurant indien de la rue des Carmes, propose une nouvelle carte de midi, composée de salades et tapas indiens. Une belle façon de découvrir, le temps d’un lunch, les cuisines et cultures indiennes. Avec un cocktail inédit !

Occupé plusieurs années dans le secteur de la nuit et de l’événementiel, en plus de son poste à l’Union Nautique lui ont permis, en 2008, d’ouvrir son premier restaurant, devenu trop petit assez rapidement. Une petite carte, quelques tables, la chaleur humaine de Jatinder font la différence, le succès est au rendez-vous.

A son arrivée à Liège, Jatinder a d’abord appris le français, pour expliquer qui il était "par tous les moyens" et comprendre son pays d’accueil. Le climat, les paysages et les us et coutumes lui étant complètement étrangers, Jatinder a pris le parti de s’intégrer à la population liégeoise.

Précédemment installé au tout début de la rue Charles Magnette à Liège, "Indian Taste", c’est aussi l’histoire de Jatinder Randhawa . Arrivé de la province du Punjab il y a plus de 25 ans, Jatinder a d’abord pratiqué des petits boulots avant de s’installer dans l’Horeca et de travailler quelques années à l’Union Nautique de Liège .

© Tous droits réservés

La clientèle qui fréquente le restaurant apprend à connaître la cuisine indienne et en assure la parfaite publicité de bouche-à-oreille, qu’elle soit locale, flamande ou même hollandaise. De passion et de patience, la cuisine indienne se veut conviviale et se décline désormais en lunch. Et c’est tout nouveau !

En effet, depuis la fin du confinement et la réouverture des terrasses et des restaurants, Indian Taste propose une nouvelle carte de lunch, spécifiquement dédiée aux repas de midi et composée de salades à l’indienne et de cocktails.

A cela s’ajoutent le "Indian Tapas bar", composé de tapas dont on peut prolonger la dégustation entre midi et 18 heures, en compagnie d’un cocktail, encore inédit. Et cerise sur le gâteau : la terrasse est juste parfaite.

A noter que le "take away" reste d’actualité, en plus de la carte du jour et du service soir.