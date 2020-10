La brasserie Elfique lance sa bière au... Cuberdon !

La Brasserie liégeoise Elfique n'en finit plus de nous surprendre. Après ses 6 classiques ( "triple brune" et "triple blonde", "blanche" et "ambrée", l’"IPA", plus houblonnée, et la "Winter Solstice", une triple brune d’hiver relevée aux copeaux de chêne), la brasserie vient de sortir La "Cuberdon Royal". Et on adore !

L’Elfique au cuberdon est une idée de Robin Heeren qui lui est venue lors d'une rencontre avec un client de la région, à Saint-Nicolas. Ce client n'était autre que le Roi du Cuberdon, qui produit les derniers cuberdons élaborés de manière artisanale. Ce dernier lui a proposé d'incorporer un sirop au cuberdon dans une de leur production de bière.

Après des semaines de recherche, la bière au cuberdon a vu le jour et est désormais disponible à la commercialisation. Elle se veut différente de ce qui se trouve déjà sur le marché. Une des fiertés de la maison Elfique, c'est qu'il s'agit d'une recette dont les ingrédients sont des produits régionaux, explique Robin Heeren, l'initiateur de "Royal cuberdon ". "Et l'eau, qui représente quand même plus de 90 % de la composition d'une bière, provient d'un captage situé à une cinquantaine de mètres d'ici", précise-t-il !

Pour plus d'infos sur la brasserie Elfique, on vous invite à vous rendre sur le site : www.elfique.be/