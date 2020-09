La Bouffonnerie souffle ses 10 bougies

Digne successeur des Sullons, dont elle occupe l’ancien lieu, La Bouffonnerie propose depuis 10 ans la véritable formule du repas-spectacle : dans un même lieu intime et convivial, les spectateurs dégustent un repas et assistent à un spectacle d’humour, sans changer de pace. Une ambiance chaleureuse, comme on en connait à Liège à Liège, où humour, gastronomie et sens de l’accueil font bon ménage.

A l’occasion de cet anniversaire, La Bouffonnerie propose 10 soirées spéciales du 22 septembre au 3 octobre.

Retrouvez le programme complet ici : www.labouffonnerie.be