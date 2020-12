La Bestiale Triple : la nouvelle bière liégeoise à déguster sans plus attendre durant les fêtes

L’heure n’est pas vraiment à la fête en ce début décembre au vu des circonstances. Mais renoncer et s’avouer vaincu ne fait pas partie du vocabulaire de la Bestiale. Hier marquait donc la naissance de leur troisième bière de la marque : la Bestiale triple. Une sortie célébrée lors d’une dégustation en ligne avec une cinquantaine d’amateurs qui ont, au même moment, décapsulé et dégusté cette toute nouvelle bière liégeoise… En ligne !



Le cerf, le lièvre… et l’ours

La Bestiale est une bière qui s’adresse aux audacieux, aux curieux et amateurs de produits du terroir. Pas étonnant que le public liégeois l’ait accueillie à bras ouverts ! C’est une véritable ode à la nature que l’on retrouve dans l’univers de la marque depuis son inception : d’abord en 2015 avec une première bière blonde représentée par un cerf, puis en 2019, par une deuxième bière, plus légère et impertinente, portant l’emblème du lièvre. Jusqu’à aujourd’hui, où la Bestiale triple sort enfin de sa tanière, fièrement représentée par un ours massif. Une invitation à oser vous mesurer à plus fort que vous…



Ne jamais vendre la peau de l’ours…

Pourtant, la Bestiale triple n’est pas une triple comme les autres. Après plus d’un an d’expérimentation et de recherches pour trouver les meilleurs arômes, la triple qui sort de sa tanière est toute particulière. Malgré ses 8,4° et son caractère affirmé, la Bestiale triple est étonnante de fraîcheur, avec des arômes exotiques envoûtants et des notes de mandarine, d’ananas et de noix de coco. Ici, pas de lourdeur ou trop de matière, la Bestiale triple se laisse boire… mais pas apprivoiser*!



Le cadeau idéal et 100% local pour les fêtes

La Bestiale triple sera disponible dès lundi 7 décembre chez les partenaires et distributeurs Bestiale (Wattitude à Liège, Blérot à Stembert, Beer Lover’s, Station Total Visé, Corman Sprimont et tous les revendeurs habituels).

Il sera également possible de commander les trois bières Bestiale en ligne pour une livraison en région liégeoise par Simon Charlier les 16, 17 et 18 décembre 2020. Toutes les informations seront disponibles sur leur page Facebook. La Bestiale triple est donc le cadeau idéal à glisser sous le sapin pour des fêtes un peu spéciales, mais uniques. Comme elle.



Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site : www.bestiale.be



* À consommer bien sûr avec modération