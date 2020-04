La Bande Des Liégeois au "Skype" à 17 heures !

Aujourd’hui, Michel Vincent a interviewé le liégeois Pierre Theunis, le chanteur, comédien mais aussi musicien. Durant cette crise sanitaire, il vous fixe rendez-vous ce soir à 17 heures sur sa page Facebook pour un direct avec d’autres humoristes liégeois.

Sa bande de Liégeois

Après la vague d’annulation de spectacle, les comédiens ont dû trouver des alternatives pour continuer à divertir leurs publics. Pierre Theunis explique : " Ce n’est pas une super période mais c’est une belle période de création. On redécouvre des choses ". Il a redécouvert les réseaux sociaux puisqu’à 17 heures, La Bande Des Liégeois composée de Pierre Theunis, Didier Boclinville, Renaud Rutten et Alain Soreil seront ce soir en Facebook Live pour " La Bande Des Liégeois au Skype " sur leur page Facebook respective.

Il raconte : " Cela fait plus de dix ans que l’on fait La Bande Des Liégeois un peu partout en Wallonie et surtout à Liège. " Il poursuit : " Dans ce live, on va essayer de rendre le confinement plus agréable avec des petites surprises, 2-3 blagues et de l’improvisation. "