La 29ème Africa Night d'Eupen aux rythmes de l'Afrique (11 et 12 octobre)

Au départ, en 1991, un essai: Marc François, alors danseur soliste dans une compagnie bruxelloise, importe au centre culturel d'Eupen où il est actif, un spectacle auquel il participait dans la capitale, consacrée à la culture musicale de l'Afrique. D'emblée, le succès est au rendez-vous. Le centre culturel est conquis: l'Africa Night est née. Les éditions suivantes voient le succès enfler et le festival évolue d'année en année. Aujourd'hui, l'Africa Night, véritable festival consacré aux arts africains au sens large, se déroule sur une soirée et toute une journée complète dans toutes les salles du nouveau Centre Culturel d'Eupen installé dans l'Ancien Abattoir. Le rendez-vous annuel eupenois s'est forgé une belle réputation dans l'Euregio Meuse-Rhin d'abord ( Sud des Pays-Bas, bande frontalière allemande et Province de Liège) mais aussi en Flandre, de plus en plus représentée.

Une immersion en Afrique

L'asbl Humondial, organisatrice de l'événement, mise chaque année sur l'ambiance du festival en proposant une véritable immersion dans le monde des arts africains, qu'ils soient musicaux, dansés, gastronomiques et artistiques sans oublier de formidables décors qui transportent les visiteurs au coeur de l'immense continent. Si la première soirée, prévue cette année ce vendredi 11 octobre dès 20h, est entièrement gratuite, la deuxième journée, samedi 12 octobre, est le coeur- payant- du festival qui trouvera son paroxysme en soirée avec la véritable "Africa Night" et ses concerts qui attire chaque année des centaines de spectateurs.

Le bronze en vedette

Tout commencera par le vernissage vendredi de l'exposition consacrée aux arts africains et en particulier à la sculpture du bronze signées des mains de Kossi Traoré du Burkina Fasso, la technique du bronze étant transmise là-bas de père en fils; à ses côtés, le peintre de la RDC Ange Swana Sita présentera son travail sur les corps; une exposition visible tout le week-end et même jusqu'au 17 octobre pour des groupes sur réservation.

Dès 21h, un premier concert gratuit sera donné par Hakili Tamo, une rencontre musicale métissée entre Pape Cissokho et Bette Janssens.

En droite ligne du Mali et du Sénégal

Le samedi sera particulièrement chargé: ouverture de plusieurs workshops dès 13h30 ayant pour thèmes la danse africaine contemporaine, le djembe, la cuisine ou encore la sculpture en bronze.

La journée se poursuivra à 18h30 par un dîner africain au restaurant du festival avant le début de l'Africa Night avec au programme deux groupes venus spécialement du Mali et du Senegal pour le festival eupenois: la Compagnie sénégalaise Tenane et son projet "qui sommes nous?" proposera de la danse contemporaine africaine et sera suivie à 22h de musiques traditionnelles du Mali par le BKO Quintet Band, la clôture de l'édition 2019 étant assurée dès minuit par le DJ Afro Heat dans l'ambiance que l'on devine...

La 30ème édition en octobre 2020 est d'ores et déjà annoncée comme grandiose...

Infos: 29ème Africa Night - Centre Culturel d'Eupen, Alter Schlachthof (ancien abattoir), Rotenbergplatz, 17 - 4700 Eupen. Prix d'entrée à l'Africa Night le samedi: 25 € /19 € en prévente - Combi-tickets: logement à Eupen + Africa Night: 40 € sur réservation.

Site web: