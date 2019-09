L'une des étoiles montantes de l'humour belge est de retour à Liège !

Carole Matagne est une des humoristes Liégeoises à ne pas manquer ! Si vous ne la connaissez pas encore, prenez le temps de lire ces quelques lignes et de découvrir les dates de ses prochains spectacles dans la région.

Carole Matagne découvre l'improvisation en 2010. Elle devient alors membre intégrante de la troupe des Rhinos.

Elle y rencontre peu de temps après le comédien Enzo Burgio, qui très vite va lui proposer le premier rôle dans sa comédie "Tu m'as promis". A partir de là, Carole décide de se consacrer uniquement à la scène.



Le succès étant immédiat, ils décident d'écrire et de jouer ensemble la comédie "La faute à qui?", qui raconte l'histoire de l'infidélité dans un couple suite à la naissance d'un enfant. Ils constituent aussi un duo d'impro, et sont à l'initiative du festival international d'improvisation du Centre Culturel d'Amay.



En 2015, Carole fait ses premiers pas au sein de la Ligue d'improvisation professionnel belge et frôle les planche de la patinoire du Théâtre du Marni à Bruxelles.



Mais l'idée d'être seule en scène ne lui quitte pas l'esprit. En octobre 2017 elle entame l'écriture de son One Belle-Mère Show. Carole nous parle du statut de belle-mère, du bonheur (ou pas) de vivre avec l'enfant d'un autre. Et c'est sans hésitations qu'elle décide de s'entourer du talentueux Mathieu Debaty pour la co-écriture et la mise en scène de son One Belle-Mère Show! En mars 2018, elle reçoit le prix du public au festival Caval'rire de Herve. Gagne le concours de la salle Andy Mc Dowell et gagne un prix spécial au festival du rire d'Oupeye. Et ce n'est qu'un début...



N'hésitez pas à découvrir cette authentique étoile montante belge, plus que pétillante et dynamique dans ses nombreux spectacles.

Pour plus d'infos, rendez-vous sur son site officiel !