L'Euro Symphonic Orchestra reprend les plus belles chansons italiennes

Si vous voulez passer une Saint-Valentin musicale, l’orchestre symphonique de Pascal Peiffer interprétera les plus beaux titres italiens dans son concert « Parla mi d’amore » le 14 février prochain au Centre Culturel de Huy.

Pascal Peiffer est depuis 1988, professeur de piano et se produit partout dans le monde avec l’Euro Symphonic Orchestra comme chef d’orchestre.

Plusieurs orchestres comme la Symphonie de Stavelot, l’Orchestre du Conservatoire de Liège et l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège ont fait appel à ses services.

Il a également travaillé avec de nombreux artistes tels que Andrea Bocelli, Ray Charles ou encore Maurane.



En 1994, il crée son propre orchestre : l’EURO SYMPHONIC ORCHESTRA. Le maestro veut mélanger prestations musicales et animations pour tous. En effet, il commente les œuvres avec humour et fait participer son public au spectacle.

Vous pourrez le retrouver prochainement au centre culturel de Huy pour un concert exceptionnel. Accompagné de la soprano Laurence Renkens et du ténor Santo Barracato, les 40 musiciens de l’ESO vous plongeront dans les plus belles mélodies italiennes. Pascal Peiffer a gardé tous les arrangements de Bocelli et de son légendaire " Vivo per lei " mais aussi des airs d’opéras italiens chantés par Luciano Pavarotti, des ouvertures pour orchestre seul et même de célèbres chœurs d’opéra.

Ne manquez donc pas ce 14 février cette expérience unique de l’Euro Symphonic Orchestra le 7 mars à Fléron.

Pour toutes réservations :

Centre culturel de Huy au 085/211206 ou sur www. Acte2.be

Service culture de Fléron au 04/3559187 ou sur Culture@fleron.be