Kody nous parle des nouveautés du Grand Cactus

Le Grand Cactus fait sa grande rentrée ce jeudi 10 septembre sur Tipik ! L'enregistrement se déroulait ce mercredi 9 septembre dans nos studios liégeois. L'occasion pour l'humoriste Kody de nous rendre visite pour évoquer les nouveautés de l'émission.

Après une dernière saison un peu chamboulée par la pandémie. L’équipe du Grand Cactus est de retour au grand complet et dans un tout nouveau décor ! Pour cette sixième saison, l’émission a bénéficié d’un gros lifting : nouveau générique, nouveau logo accompagnent le nouveau plateau dans lequel le public fera également son grand retour.

Pour cette rentrée, présidentielle américaine, mesures anti-covid et tour de France sont au programme !

Le rappeur américain Kanye West s’est porté candidat à la présidentielle américaine. Après Donald Trump, magnat de l’immobilier, est-ce qu’un artiste pourrait être à la tête de la Maison Blanche ? Le candidat sera présent en plateau aux côtés de Kim Kardashian, sa plantureuse épouse.

De nouvelles règles anti-covid voient le jour…Notamment dans l’enseignement. La rentrée scolaire fut une véritable épreuve pour la célèbre Madame Rigide ! Totalement dépassée par les normes mises en place sur son lieu de travail, l’enseignante témoignera dans le Grand Cactus. Pour son quatrième passage dans notre émission, elle restera fidèle à sa réputation et ne pèsera pas ses mots !

Retardé à cause du Coronavirus, le Tour de France est en train de se dérouler chez nos voisins français. Entre protocole sanitaire et absence de grand public, les coureurs cyclistes sont impactés par cette édition un peu particulière. Rodrigo Beenkens, célèbre commentateur sportif, viendra expliquer le déroulement de cette course inattendue !

Cette émission signera aussi le retour de James Deano et de ses duplex déjantés, tout comme les autres séquences telles que les Actus en vrac, la parodie de Jardins et Loisirs, et le Micro-Terroir de Freddy Tougaux.

D’autres nouveautés agrémenteront également cette émission. La " Jeanmotte Touch ", deviendra la " Fashion Police " de David Jeanmotte. Le relookeur analysera le look de trois personnalités qui font l’actu du moment ! Quant à Thierry Luthers, son temps de parole sera compté ! Adrien Devyver et Jérôme de Warzée veilleront à ce que sa " minute " soit respectée…

Retrouvez la bande du Grand Cactus ce jeudi 10 septembre dès 20h35 sur Tipik !