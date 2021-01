Kody nous dévoile le programme du Grand Cactus de ce soir mais pas que…

Ce soir, toute l’équipe du Grand Cactus vous donne rendez-vous sur Tipik pour vous dévoiler sa première émission de 2021 ! Jérôme de Warzée, Adrien Devyver et leur bande de chroniqueurs vous offriront sans aucun doute une soirée de rire et de piquant avec comme invités Jean-Pierre Pernaut et Santiago Calatrava.

Mais avant de le voir sur nos écrans, nous avons croisé dans les couloirs Kody qui jongle aujourd’hui avec un agenda très chargé malgré le contexte actuel. Et c’est entre deux répétitions que l'humoriste nous a fait le plaisir de venir en studio afin de nous en dire un peu plus sur le programme du Grand Cactus de ce soir mais aussi sur ses projets très prometteurs de 2021.

Retrouvez la bande du Grand Cactus ce jeudi 14 janvier dès 20h35 sur Tipik !