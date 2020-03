Knauf insulation prend soin de ses travailleurs

Aujourd’hui dans l’émission Vivre ici, Michel Vincent a accueilli Olivier Douxchamps, le directeur du site de Visé de Knauf Insulation. Ce dernier a évoqué les différentes mesures prises dans l’entreprise depuis la crise sanitaire ou encore les gestes de solidarité envers les hôpitaux. Des mesures strictes Dans l’entreprise Knauf insulation situé à Visé, on fait attention au bien-être de ses travailleurs. Ceux-ci travaillent pour produire des rouleaux et de l’insufflation d’isolant en laine de verre. Tous les jours, les représentants du personnel se réunissent pour faciliter la vie de ses travailleurs en cette période tourmentée par le covid-19. Ils essayent de rendre le site sous haute sécurité, de comprendre les contraintes afin d’y remédier pour que le virus n’entre pas dans l’entreprise. Dans les différentes mesures prisent par le gouvernement fédéral, il y a celle du travail à domicile, c’est ainsi que 200 personnes se retrouvent à travailler à leurs domiciles et pour les ouvriers dans la production ils respectent les distances et ne sont plus que 170 à travailler quotidiennement sur le site de Visé.

Diminution du stress Les employés dans l’entreprise sont comme la plupart très angoissé par la situation. Olivier Douxchamps et les dirigeants offrent un repas aux ouvriers pour qu’ils ne se déplacent pas durant les pauses. Ils proposent aussi des plats préparés à tarifs réduits pour leur famille, le tout fait par le traiteur qui prépare des plats à emporter. Les membres du personnel sont très stressés par la situation actuelle, beaucoup ont peur de tomber malades et l’entreprise fait des efforts pour que les employés travaillent dans les meilleures conditions de travail. La direction a pris une nouvelle initiative : la distribution du gel hydroalcoolique et elle fournit des sprays pour désinfecter les zones de travail. Durant ces temps particulièrement difficiles, les clients ont dévalisé les rayons de papier toilette dans les supermarchés. Olivier Douxchamps a expliqué cette après-midi : "Vendredi dernier lors d’une réunion, on essayait de trouver des solutions pour le bien-être du personnel, quelqu’un a dit que le manque de papier toilette angoissait les travailleurs." Il poursuit : "Alors nous avons commandé, deux palettes du papier toilette et on les a distribués aux employés. Ce qui a provoqué la joie sur le visage des travailleurs." Ce qui devait être une blague est devenu la réalité.

Solidarité avec les hôpitaux Knauf Belgique a trouvé des solutions internes à son entreprise mais il n’a pas oublié les héros du quotidien. L’entreprise a offert 3000 couvre-chaussures, une centaine de combinaisons et des lunettes de protection à destination du CHU de Liège et son personnel hospitalier. Le directeur explique : " Nous faisons le point sur les stocks que l’on a et on distribue en fonction de cela. Ce matin nous avons distribué 200 combinaisons, des lunettes de protection et du gel hydroalcoolique." Un bel élan de solidarité.