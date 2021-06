"Juice Box, bar sauvage" : le drink truck vintage et éco-friendly liégeois reprend la route

Transformer une caravane du siècle dernier pour la transformer en bar ambulant, c’est l’idée géniale qu’ont eu Justine Donnay et Christophe Wintgens. Inscrit dans une démarche éco-friendly, le "Juice Box, bar sauvage" reprend du service à l’approche de l’été.

C’est dans une caravane bien belge que prend aujourd’hui place le "Juice box, bar sauvage" des deux Herviens. "Nous avons fait l’acquisition d’une De-Reu des années 50. Nous l’avons réhabilitée en bar mobile avec l’aide d’un ébéniste", explique Justine Donnay au micro de Pascal Michel dans Vivre Ici.

On y sert désormais cocktails et jus tout en veillant à laisser de la place à la mixologie créative. Grands classiques, revisites ou encore cocktails créations sont à la carte du bar ambulant : "Nous proposons aussi des jus frais pressés à froid, des mocktails, soit des cocktails élaborés sans alcool, mais aussi d’autres boissons maison".

Justine Donnay y met d’ailleurs un point d’honneur : "Nous servons nos boissons depuis la caravane, mais cela demande aussi beaucoup de préparation en amont. Toutes nos infusions, sirops, nectars et liqueurs sont maison et préparés à l’avance. Tout se fait donc sur place dans la mesure du possible".