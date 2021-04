Jean-Michel Vêtements : la marque liégeoise loufoque qui détourne les personnalités

. © Jean-Michel Vêtements

Cette marque au ton décalé sort de l’imagination de son créateur Arno Polet et est née à la suite d’un délire entre amis ! Créée il y a trois ans après avoir instauré la plateforme "the good tee", la marque "Jean-Michel vêtements" a pour concept d’inventer un personnage fictif en mixant des personnalités connues.

Il détourne des personnages populaires et en résulte un personnage loufoque et drôle imprimé sur votre t-shirt. Par exemple, "Prince Laurent" qui est un mélange entre le chanteur Prince et le Prince Laurent, ou encore "Johnny Hallydepp", et bien d’autres encore ! Il existe une quinzaine de pièces avec des figures au ton humoristique comme on aime !