Jean-Luc Couchard rejoint la mafia

" C’est ce soir-là que tout a basculé. La journée avait déjà mal commencé et ce n’était que le début. J’avais appris que certains de mes amis voulaient ma peau. Malheureusement, la vie n’est pas faite que de réjouissance. Elle nous joue parfois des tours mais j’ai appris une chose dans la vie, il faut prendre ses responsabilités quoi qu’il arrive. " C’est par ce monologue que commence le court-métrage de sept minutes de l’acteur et réalisateur liégeois. Qui est le traître ? Qui a volé ses 200.000 euros ? Qui veut sa peau ? C’est à découvrir dans son nouveau court-métrage " Il padrino ".

L’histoire se déroule en région liégeoise plus précisément à Lontzen et Aywaille. Jean-Luc Couchard tient le rôle principal d’un mafieux surnommé " Il Padrino ". Un jour, il rassemble sa mafia car il lui manque 200.000 € dans la recette du mois. Le comédien liégeois pense qu’il y a un traître parmi les siens.

C’est le premier film en tant que réalisateur de Jean-Luc Couchard et aussi la première production de Raja Lachhab de Dream and Joy production . Le réalisateur souhaitait réaliser le film en région liégeoise car il voulait prouver qu’il y avait moyen de faire des films dans la cité ardente.

Du théâtre au grand écran

Jean-Luc Couchard n’est plus à présenter, avant d’avoir le rôle du belge dans Taxi 4 ou plus récemment un rôle dans la série " Le baron Noir "de Canal +. Durant son adolescence, il a pris des cours de comédie au conservatoire de Liège. Il avait un groupe de musique au répertoire de chanson décalé et folklorique avec son frère dans leur groupe " Les slip’s ".

Début des années 90, il monte pour la première fois sur les planches du Théâtre de Poche à Bruxelles pour " Ubulustein ". En 2013, il est nommé aux Magritte du cinéma pour le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour Dead man Talking de Patrick Ridremont.

Le comédien belge s’illustre dans le petit et grand écran, son premier court-métrage se passe en 1991 et s’intitulait " La décalque ". Des années plus tard, il obtiendra des rôle dans des films de comédie comme "Rien à déclarer" avec Dany Boon et Benoit Poelvoorde ou encore "Les visiteurs 3 " en 2016.

Après El Padrino, que nous réserve Jean-Luc Couchard, réalisateur, comédien ou les deux ? Affaire à suivre.