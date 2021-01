Isabelle Hauben, une humoriste liégeoise devenue incontournable au Grand Cactus

Retrouvez la bande du Grand Cactus ce jeudi 28 janvier dès 20h35 sur Tipik. Au programme : la campagne de vaccination en France, la fermeture des stations de ski et le nouveau volet de " OSS 117 ".



Parmi les artistes qui font briller le Grand Cactus, on retrouve Isabelle Hauben, une humoriste liégeoise qui s'est fait connaitre du grand public grâce à son spectacle " Isabelle Hauben a des caractères". Un spectacle dans lequel elle incarne plusieurs facettes de la femme actuelle.

Malheureusement, suite à la crise que nous vivons depuis maintenant un an, Isabelle a dû dire au revoir aux planches pour une durée qu'on espère la plus courte possible. Mais fort heureusement pour nous, le Grand Cactus est là pour nous permettre de continuer à admirer ses talents de comédienne.

Reconnue comme étant une grande professionnelle, Isabelle se donne à coeur joie lorsqu'il s'agit de caricaturer des personnalités emblématiques qui font le buzz. Et on peut dire que ça plait énormément au public.



De Sophie Wilmes à Monica Bellucci en passant par Margaret Tatcher, notre humoriste liégeoise ne recule devant rien et arrive à incarner ces personnages avec talent.



Ce 28 janvier, Isabelle Hauben se transformera à nouveau en Justine Katz pour la séquence d’enquête " Investigafond " afin d'évoquer une sombre affaire Belge.

Pour voir cette performance drôle et piquante du Grand Cactus, branchez vous ce jeudi 28 janvier dès 20h35 sur Tipik !