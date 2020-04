Intradel précise : "Ne jetez que les déchets verts et encombrants"

Depuis ce mercredi, les parcs à containers accueillent à nouveau les citoyens de la province de Liège pour l’ évacuation de leurs déchets verts et encombrants . De nouvelles conditions d’accès ont été prises afin de protéger les usagers et les préposés des Recyparcs. Fabienne Lespagnard a d’ailleurs remercié les citoyens qui respectent avec beaucoup de compréhension ces nouvelles conditions d’accès.

Port du masque obligatoire

Concernant les conditions d’accès, la responsable du Département Zéro Déchet d’Intradel explique : " Elles sont nombreuses et reprises sur le site internet et la page Facebook d’Intradel. Il y a le port du masque obligatoire, respect de la distanciation sociale, pas de prêt d’outils pour le déversement des déchets, respect des fractions uniquement acceptées pour l’instant : les déchets verts et les encombrants. "

Cette réouverture se passe assez bien même si l’Intercommunale de Traitement des Déchets ménagers Liégeois constate un flux important d’usagers qui se rendent au Recyparc. Dans ce contexte, Fabienne Lespagnard tient à rappeler : " Ces déplacements doivent se faire uniquement si vous ne pouvez pas garder vos déchets à la maison pour les amener plus tard au Recyparc quand la situation sera normalisée."