Intradel : 4 conseils pour votre visite au recyparc

C’est un gain de temps : Si vous avez regroupé vos déchets par catégorie à la maison, vous éviterez les allers et retours inutiles entre les conteneurs et vous irez donc plus vite. Vous aimez trier vos dossiers sur votre PC pour y voir plus clair, ça vous rend plus efficace, avec vos déchets, c’est la même chose.