Aujourd’hui, Michel Vincent a invité Stéphanie Verhaeghe. La porte-parole de Liège Together vous a présenté des nouvelles positives et solidaires de la métropole liégeoise. Nous avons l’habitude dans l’émission de vous présenter les dernières nouvelles positives grâce à l’initiative Liège Together. Stéphanie Verhaeghe en rappelle le but : " Liège Together est ce qu’on appelle du marketing territorial. C’est un ensemble d’actions et d’événements qui visent à entretenir une image positive de Liège, à la mettre en valeur telle qu’elle est. Pour les Liégeois mais aussi des visiteurs, des investisseurs, des étudiants belges et d’ailleurs. " Grâce à cette association vous avez pu voir la campagne d’affichage humoristique : " Tous les chemins mènent à Liège ", " Plus romantique que Venise " ou encore " Plus glamour que Cannes " qui, à l’époque, avait fait réagir la ville Française. En cette période de crise sanitaire, il est important de véhiculer des messages positifs. Face à la situation particulière dans laquelle nous sommes, Stéphanie Verhaeghe a vu des Liégeois généreux dans leur geste citoyen. " Liège Together a recensé ces initiatives solidaires. Il faut aussi savoir applaudir quand l’union et la solidarité font la force. "

Le son du confinement Initiatives solidaires et news positives avec Liège Together. - © Tous droits réservés On commence les trois news positives par une carte sonore réalisée par des élèves de 5e secondaire du Lycée Léonie-de-Waha, une école du secondaire liégeoise. Le but de ce projet est de savoir ce qu’il restera du confinement et quelles seront les conséquences de la lutte contre le Covid-19 dans 50 ans ? Stéphanie Verhaeghe explique que des musées wallons récoltent déjà des fragments du quotidien des Wallons afin de conserver une trace de cette période particulière. Elle raconte : " C’est une carte de la région accessible en ligne. Quand on clique sur des icônes de localisation, on entend des témoignages, des sons, des présentations d’œuvres culturelles. Elles ont rythmé le quotidien des jeunes étudiants de 16 et 17 ans pendant la quarantaine. " A écouter sans modération en cliquant ici

Une histoire d’alcool liégeoise Initiatives solidaires et news positives avec Liège Together. - © Tous droits réservés La deuxième news positive est une success story liégeoise. " La Brasserie C " est une microbrasserie qui s’est installée dans le cœur de la ville de Liège et dans celui des Liégeois avec la bière " La Curtius ". Pour le moment, l’entreprise ne produit plus beaucoup de bière afin de produire du gel hydroalcoolique. La porte-parole affirme : " Il fabrique le gel hydroalcoolique à partir de leur stock d’alcool de désinfection. Le tout à destination des professionnels de la santé. " Pour plus d’information : cliquez ici

Cette photo liégeoise fait le tour du monde Une photo liégeoise redonne de l’espoir dans le monde. Un cliché pris dans un hôpital liégeois est repris dans des médias internationaux comme signe d’espoir dans la lutte contre le Covid-19. Si vous ne l’avez pas vu, Stéphanie Verhaeghe décrit la photo : " C’est un pur moment spontanéité ! On voit un médecin et deux infirmières en train de sauter en l’air à la sortie d’un ascenseur. Le photographe de l’agence Reuters qui a capté ce moment a expliqué que c’était leur manière de relâcher la pression. " Elle poursuit : " On y voit leurs mines optimistes malgré la situation, leur attirail de protection. On a vu cette photo sur ABC NEWS (USA) ou en une du Milenio (Mexique). "

Diverses actions solidaires Pour terminer, Stéphanie Verhaeghe voulait mettre à l’honneur d’autres actions solidaires : " Les nombreuses couturières qui produisent des masques. L’Opéra Royal de Liège et le Théâtre qui fabriquent des blouses dans leurs ateliers. Les enfants n’ont pas été oubliés avec des artistes qui ont mis à disposition des jeux et coloriage en ligne. Une conteuse quant à elle a développé des jeux par Skype pour garder le contact familial ou encore un glacier de la région liégeoise qui a livré des glaces aux enfants hospitalisés. " Des initiatives joyeuses relayées par Liège Together en cette période particulière. Retrouvez les news positives et solidaires sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ainsi que dans la newsletter de Liège Together à laquelle vous pouvez vous inscrire via Liegetogether.be Lorinne J.