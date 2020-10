Infor Jeunes : une foire aux questions pour guider les jeunes dans leur parcours en général

En tant que jeune, on peut se poser un tas de questions, des études au job étudiant en passant par la mobilité internationale, pour ne citer que ces thématiques. Et forcément, les jeunes sont nombreux à se poser les mêmes questions. C’est pour ça qu’Infor Jeunes a développé une FAQ sur son site internet et de temps en temps, on en choisit quelques-unes pour vous.



On part sur l’une des thématiques les plus sollicitées pour la première question : l’enseignement. " Je suis en supérieur, comment savoir si mon diplôme sera reconnu ? ".

C’est effectivement très important de se poser la question ! Toute personne peut créer un établissement scolaire en Belgique, cela fait partie de la constitution. Par contre, il se peut que le diplôme délivré à la fin du cursus n’ait pas de valeur légale si l’établissement n’est pas reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les établissements concernés sont en principe obligés d’appliquer clairement sur leur site Internet la mention " Établissement et diplômes non reconnus par la Communauté française de Belgique ". Idem pour tout autre support contenant des infos sur les formations dispensées et les titres délivrés ou encore pour toute promotion dans les médias.

Mais le meilleur moyen de s’assurer de la valeur légale de son futur diplôme, c’est de vérifier que l’établissement figure bien dans la liste des établissements reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle se trouve sur le site enseingnement.be et, bien sûr, dans notre FAQ !



On enchaîne sur une question " protection sociale " ! On ne s’en rend pas forcément compte mais beaucoup de jeunes doivent se soucier eux-mêmes de leurs droits sociaux et/ou solliciter l’accès à une aide financière… Ça donne lieu à des questions telles que : " Puis-je percevoir moi-même mes allocations familiales ? "

C’est effectivement une possibilité, mais pas sans rentrer dans une des conditions suivantes : être marié, être émancipé, avoir atteint l’âge de 16 ans et ne pas avoir la même résidence principale que la personne qui l’élève, être lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants, ou encore habiter seul, sous guidance ou surveillance et à partir de 18 ans.

Et il est bon de savoir qu’il percevra dans ce cas ses allocations au taux du 1er enfant, donc le taux le plus bas, et que ce " départ de la famille " entraînera pour elle une diminution conséquente des allocations, s’il a des frères et sœurs.



Cette FAQ contient aussi une rubrique " coronavirus " puisque la crise sanitaire a évidemment de nombreuses retombées sur le quotidien des jeunes. Voici une question que certains ont posée à Infor Jeunes : " Je suis étudiant en supérieur et je dois me faire tester pour le coronavirus afin de pouvoir effectuer mon stage. Dois-je le payer ? "

Et bien la réponse est non, l’étudiant n’a pas à payer son test s’il est demandé par le lieu de stage.

D’ailleurs, ce test ne peut être exigé par le lieu de stage que s’il en avait bien fait la mention dans sa politique sanitaire ou dans sa procédure de recrutement du stagiaire. Si c’est bien le cas, l’étudiant doit donc s’y soumettre, mais le coût est bien à charge de l’employeur. Si ce n’était pas précisé, l’employeur ne peut pas exiger au stagiaire d’en réaliser un et encore moins de le payer.

Et je précise que c’est valable aussi pour l’enseignement de promotion sociale.

Par contre, si l’étudiant décide lui-même de réaliser un test sans demande de la part de son lieu de stage, il devra en assumer le coût a priori.

Et c’est sur inforjeunes.be, rubrique FAQ, que vous pouvez retrouver ces explications, et la réponse à des dizaines et des dizaines d’autres questions portant sur diverses thématiques. Et bien sûr, n’hésitez pas à contacter un centre Infor Jeunes pour tout complément d’information ! Vous trouverez notamment un centre à Eupen, Hannut, Huy, Malmedy, Saint-Vith et Verviers. Toutes leurs coordonnées sont disponibles sur inforjeunes.be.