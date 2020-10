Inédit : un marché de Noël virtuel va bientôt voir le jour sur les réseaux sociaux

La nouvelle est tombée comme un cadeau de noël dans la journée. Un village de Noël virtuel est actuellement en train d’être mis en place par plusieurs commerçants de la région.



Tout commence par une annonce un peu mystérieuse faite sur les réseaux sociaux. Celle-ci est lancée par 4 amies issues de la province de Liège et du Luxembourg.

Ces dernières sont en effet à la recherche de commerçants et artisans afin de créer un énorme village de Noël virtuel.

Autant dire qu’il n’a pas fallu des heures avant que cette annonce ne fasse tout le tour de la Province.



Intrigués par cette magnifique initiative, nous avons décidé de donner une voix à ces personnes qui veulent avant tout que celle-ci soit solidaire.



Un concept pensé par 4 amies de longue date :

Il y a tout d’abord Isabelle Gilson issue de la région de Flémalle. Commerçante dans le secteur du bien-être, elle aussi à la tête du projet en général. Il y a ensuite Valérie Tavelieri (Alleur) et Mélissa Regnier (Verviers) pour la province de Liège et enfin Fabienne Lambert qui est pour l’instant la seule représentante de la province du Luxembourg.



L’origine du concept

En mars dernier, un projet similaire devait déjà voir le jour sous forme d’un salon du bien-être.

Des commerçants du domaine du bien-être pouvaient y exposer leurs produits gratuitement en échange de services gratuits pour le public.

Le tout était alors financé par une entrée payante de 5€. Mais le premier confinement est arrivé dans le coin et l’événement a donc dû être annulé.

Mais cela n’a pas empêché Isabelle Gilson de garder l’idée sous le coude et c’est en réfléchissant à une solution pour aider les commerçants que l’idée du marché de Noël virtuel lui est venue.

Et on peut dire que c’est bingo !



Le concept en quelques lignes

4 pages Facebook vont être créées ou soit une pour chaque région.

Chaque page aura une vidéo promotionnelle afin de mettre en avant les différents types de commerces participants à cette initiative. Isabelle nous confie même vouloir s’inspirer de la dynamique du réseau social de Tik Tok afin que la pub soit accrocheuse et parle à un maximum de monde.

Ensuite, chaque commerçant aura la possibilité de faire deux lives (un en novembre et un en décembre). Ceux-ci leur permettront de mettre en avant leurs produits et services et de proposer dans la foulée la marche à suivre afin de faire vos achats de noël si vous avez un coup de cœur. Vous serez également renvoyé à chaque fois vers les sites web de chaque commerçant participant.



Un planning sera également mis en place par les concepteurs du projet afin que tout soit bien organisé. Donc vous n’aurez plus qu’à vous connecter à l’heure du concept qui vous intéresse et profiter d’une animation de noël version 2.0.

Cette page Facebook sera une belle vitrine publicitaire pour les commerçants qui seront peut-être forcés de fermer boutique durant quelque temps à cause de la crise sanitaire.



Vous êtes commerçant et avez envie d’y participer ? Rien de plus simple…

Isabelle Gilson et ses collaboratrices lancent un appel aux commerçants de ces différentes régions.

Pour rappel la participation est non rémunérée mais le but ici est de permettre à chaque commerçant de se faire une vitrine avec, on l’espère, un grand nombre de followers chaque jour pour chaque live et donc, de futurs potentiels clients.



Leurs équipes sont également à la recherche de professionnels en communication ou même des étudiants afin de les aider à mettre en place ce beau projet qui promet d’avoir un véritable succès !



Envie de faire partie du projet ou d’aider ? N’hésitez pas à contacter Isabelle et ses collaboratrices via leurs comptes Facebook.