Ils écrivent une nouvelle série télé

Chaque jour Pascal Michel met un liégeois à l’honneur. Aujourd’hui, direction la Hesbaye pour rencontrer deux auteurs. Ils s’appellent Thomas Jungblut et Samuel Palladino. Ils viennent respectivement d’Oreye et de Waremme et ils sont aujourd’hui en pleine page du Jour Huy-Waremme pour parler de série télé.

Les deux amis ont répondu à un appel à projet lancé par la RTBF pour dénicher 5 projets de série télé. Et ça se passe plutôt pas mal pour eux. Il faut dire que les deux amis se connaissent depuis longtemps et qu’ils ont toujours baigné dans le milieu culturel. Thomas a été batteur de Jeronimo et du groupe Saint André, tandis que Samuel vient de quitter son travail d’éducateur pour se lancer à temps plein dans l’écriture. Il a déjà sorti 3 romans.

On ne sait pas encore la thématique de la série proposée.On sait simplement que l’idée est de proposer 6 épisodes de 52 minutes, qui seront diffusés en télé, que le tout doit avoir un ancrage belge et que ça doit être un "Murder Mystery".

C'est quoi un "Murder Mystery"?

Le genre "Murder Mystery" est ultra tendance à la télévision mais aussi en littérature. L’idée est de construire une série autour d’un crime et de sa résolution. On oublie les intrigues à la Colombo mais on rythme tout ça avec des personnages forts, et souvent une réflexion sur des enjeux de société.

Dans les jours à venir Thomas et Samuel vont intégrer la "Belgian Murder Academy", un partenariat entre le centre du cinema et de l’audiovisuel et le fonds séries belges FWB/RTBF. Ils vont suivre des cours et des ateliers d’écriture pendant 4 mois et rencontrer des professionnels pour détailler le projet et enregistrer le pilote. Si tout ça se passe bien, le tournage pourra commencer et le résultat sera à voir dans les mois, ou années, à venir !