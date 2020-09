Ils cartonnent avec leurs distributeurs de gel

Chaque jour Pascal Michel met un liégeois à l'honneur dans "Vivre Ici". Aujourd’hui on part en Hesbaye rencontrer deux entrepreneurs ! Ils s’appellent Bastien Bonet et Arnaud Gillard, ils viennent respectivement d’Hannut et de Berloz. Si ils sont aujourd’hui à l’honneur dans les journaux du groupe sudpresse c’est parce que leur start up, Clean Us Plus, connait un véritable succès seulement 5 mois après sa création.

Leur produit est en lien direct avec la situation sanitaire actuelle: ils créent des distributeurs de gel hydroalcoolique. "Pendant le confinement on a eu l'idée de créer un distributeur de flacon de gel, comme les distributeurs de canettes, explique Bastien Bonet. On a vite compris que le distributeur de gel serait un élément indispensable après le confinement". Des produits qui font aujourd’hui partie intégrante de nos vies et qui n’existaient pas avant.

Des produits fabriqués en Province de Liège

Pour se démarquer d’autres fournisseurs, Bastien et Arnaud proposent des produits durables puisque les distributeurs sont en métal, qu’ils s’actionnent avec une pédale pour éviter tout contact et surtout qu’ils fabriqués chez nous, en Province de Liège !

"On travaille avec la société Ceti à Seraing, spécialisée dans les constructions métalliques, pour la réalisation du boitier. Les panneaux sont également fabriqués en Province de Liège. Aucune pièce de nos produits ne provient de Chine, tout est local".

Les produits de "Clean Us Plus" s'adressent aux professionnels. Ils ont notamment travaillé pour Ethias en leur fournissant 500 bornes qui ont été distribuées gratuitement à différents centres sportifs. Après cette première collaboration, c’est désormais une commande de 1.500 distributeurs qui a été passée par la firme pour fournir les lieux culturels à travers la Belgique.

Le succès est donc au rendez-vous si bien qu’aujourd’hui ils sont environs 15 personnes à travailler autour de Clean Us Plus et qu’ils se sont imposés comme des leaders sur le marché.

Pour plus d'infos rendez-vous sur la page Facebook de "Clean Us Plus"