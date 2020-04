Herve : Festival des Arts Virtuel dès ce soir !

Aujourd’hui, Michel Vincent met les artistes à l’honneur ! Son invité du jour est Martin Charlier, connu pour son personnage de « Kiki l’innocent », l’humoriste est venu dans l’émission Vivre Ici en tant que parrain du Festival des Arts Virtuel de Herve.

Après les concerts et les blind-tests en direct sur les réseaux sociaux que nous vous avons déjà présentés, c’est au tour du " Festival des Arts Virtuel de Herve " d’être en direct sur la page Facebook de la ville de Herve, tous les jeudis à 18h30 jusqu’à la fin du confinement. C’est un plus pour les artistes puisqu’ils ne peuvent plus se produire sur scène en raison de la crise sanitaire. Martin Charlier raconte la difficulté que rencontrent les artistes pour le moment : " La situation est très compliquée et on en parlera dans le live de ce soir. Ce qui est intéressant dans ce festival, c’est pouvoir organiser des rencontres entre le public et l’artiste parce que c’est ce qui manque le plus ! "