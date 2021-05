Herve : déclinaisons autour des fraises par Irène Brône

Sébastien Didderen est pâtissier-glacier et travaille dans ce domaine et dans un même temps, c’est la quatrième année qu’il vous propose la Rubis du Plateau, cette fraise parfumée qu’il décline également en divers produits gourmands. Cette activité complémentaire prend de plus en plus de place

Un véritable succès depuis 2019

. © La Rubis du Plateau Entre le début de son activité en 2019 et aujourd’hui, il a déjà quadruplé sa superficie de production. En pratique, il cultive ses fraises dans des jardinières remplies de terreau et il les place à hauteur d’homme ce qui évite la contamination par les parasites et certaines maladies. Toutefois, afin de pouvoir proposer des fraises plus tôt dans la saison, il a également planté des fraisiers en pleine terre.

Une culture sans pesticide

Hormis un traitement préventif avant la floraison, Sébastien n’a recours à aucun traitement que ce soit pesticide ou autre. On peut donc dire que sa culture est naturelle. Cependant, la météo est un peu frisquette pour la saison car la température idéale pour que les fraisiers portent à profusion, il faudrait 25° en serre et nous ne les atteignons pas tous les jours…

Pourquoi ce nom La Rubis du Plateau ?

C’est simple : Sébastien cultive la Rubis, une fraise très fruitée et sucrée dont les qualités gustatives et agronomiques sont exceptionnelles. De plus, elle est particulièrement bien adaptée à la culture biologique ou naturelle car elle a une bonne tolérance aux maladies. Son inconvénient est qu’elle est fragile et ne se conserve pas longtemps… Ensuite, Sébastien vous propose une autre variété la " Joly ", une variété italienne proche de la Rubis mais à la tenue exceptionnelle.

On peut acheter la Rubis du Plateau en ravier mais pas que…

. © La Rubis du Plateau Sébastien la décline en de nombreux produits et comme son imagination n’a pas de limite, il en a encore d’autres en réserve. Parmi les produits qu’il vous propose vous trouvez les jus de fruits de fraises, fraises et rhubarbe et poires-rhubarbe. Comme Sébastien le rappelle, tout ce qu’il vous propose sort de ses propres productions de fruits.

Propose-t-il d’autres gourmandises que les jus ?

. © La Rubis du Plateau Vous pourrez aussi vous laisser séduire par le péket fraises, le yaourt à la fraise confectionné par la ferme Colyn, la glace à la fraise de la ferme Gérardsart, les confitures… Et pour ce week-end, vous pourrez aussi vous laisser tenter par des croûtes aux fraises et des tartelettes que notre pâtissier confectionnera lui-même.

Les fraises sont très saisonnières, Sébastien a-t-il d’autres productions le reste de l’année ?

Effectivement, dès que la saison des fraises se termine, Sébastien se lance dans la production de chrysanthèmes qu’il vous proposera dès la fin octobre et puis, il a également planté un hectare de sapins de Noël qui seront disponibles dans 3 ans… Vous le voyez, il ne manque pas de ressource ni d’idées… Tout cela est en vente sur place et dans quelques endroits ponctuels que vous retrouverez sur sa page Fb. La Rubis du Plateau Route de Faweux à Charneux (près du restaurant Les Fines Gueules) SMS : 0495 87 99 73