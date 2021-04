Hempanel wall : l’art de l’utile et du beau

Romy de Donato crée des objets qui répondent à des besoins de notre société. De son imagination et de ses compétences est né (entre autres), Hempanel wall , un adoucisseur de bruits et échos pour maisons épurées.

. © Romy de Donato

Romy de Donato est designeuse industrielle (master à l’institut Saint-Luc à Liège) et développe plusieurs activités en parrallèle. D’abord de la décoration d’intérieure avec son associée Noémie au sein d’Agrafe studio, ensuite la promotion et la vente de chanvre et de produits éco-conçus sur son site Chez Marie-Jeanne, le développement d’objets en collaboration avec des entreprises de design et enfin le Hempanel wall.