Harry Fayt plonge pour réaliser des photographies subaquatiques

La vie d’Harry Fayt ressemble assez peu à celle d’un autre photographe. Comme les autres, il prépare ses shootings dans un studio, fait des clichés avec des stars montantes et des modèles. Cependant, il y a un détail tout particulier qui le différencie de ses pairs. Harry Fayt n’hésite pas à se mouiller pour photographier ses modèles. Et oui, il shoote sous l’eau !

"L’eau est pour moi une source de challenge ! Il faut dire qu’il y a très peu de modèles qui ont de l’expérience", explique le photographe. Son slogan : " My name is Harry Fayt, and I will sink the world for you" (Mon nom est Harry Fayt, et je plongerai le monde pour vous). Et c’est de cette manière qu’Harry décrit le mieux son art.