Haneffe : découvrez les produits fermiers d’exception de la Ferme Schalembourg

Si vous aimez les beaux villages, Haneffe vaut le détour car vous allez y découvrir de belles demeures anciennes et une maison forte qui domine son village et marque les restes d’une commanderie de templiers. C’est là qu’est installée la Ferme Schalembourg dirigée de main de maître par Caroline et Céline qui ont repris la ferme familiale créée par leur arrière-grand-mère et qui y ont développé plusieurs activités comme l’élevage, la production de céréales, de légumes…

Quel type d’élevage trouve-t-on à la Ferme Schalembourg ?

. © Ferme Schalenbourg D’abord le " poulet de Hesbaye" un poulet de chair à croissance lente (80 à 100 jours d’élevage versus 55 jours pour un poulet industriel). Ce poulet Hesbaye est plus goûteux qu’un poulet standard et possède une chair plus ferme. Ensuite, Caroline et Céline élèvent des moutons vendéens à la chair particulièrement savoureuse. Vous retrouvez tous ces produits à la boucherie à la ferme où d’autres éleveurs partenaires vous proposent des viandes prestigieuses de race Angus, Simmenthal, Aubrac, Limousine… Toutes ces belles viandes se vendent en frais au comptoir de la boucherie mais aussi en colis de plusieurs versions 5, 10 ou 15 k° mais aussi en colis pierrade, BBQ… En bref, la viande d’agneau, de bœuf, de porc et les poulets sont en vente chaque semaine dans un superbe comptoir boucherie où vous n’aurez que l’embarras du choix !

Ensuite, il y a les pommes de terre et les farines…

. © Ferme Schalenbourg Les pommes de terre à chair ferme, frite ou grenailles mais aussi les farines produites par Caroline et Céline associées à des agriculteurs de la région et tous travaillent en lutte raisonnée et veillent à la conservation des sols. Vous aurez ainsi des farines blanches, semi-complètes, de blé ou d’épeautre…

Un lieu parfait pour y effectuer les achats de la semaine

Oui, car la Ferme de Schalembourg propose également des œufs et des légumes de leur potager mais aussi les produits de leurs " copains ". C’est ainsi que vous avez des fromages, des biscuits, des huiles et vinaigres, des jus de fruits, glaces, sirop… Bref, un vaste choix des productions des petits producteurs voisins.

Les produits sont disponibles à la ferme

. © Ferme Schalenbourg Tous les jeudis de 13 à 18h, les vendredis et samedis de 10 à 18h mais vous retrouvez une partie des produits de la Ferme Schalembourg au Point Ferme et chez Hesbicoop. Au-delà de ce magnifique projet porté par 2 dames, il fait la part belle aux produits locaux, au lien entre consommateur et producteur et aux circuits courts. Ferme Schalembourg Rue Ribatte 14 - 4357 Haneffe Cécile : 0475/93.63.61 Caroline : 0472/76.02.14 Fb : Fans de la Ferme Schalenbourg