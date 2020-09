Gravir le Mont Blanc: un défi lancé il y a 42 ans

Chaque jour Pascal Michel met un liégeois à l'honneur dans "Vivre ici liège". Aujourd'hui direction Spa pour partir à la rencontre de Luc Maréchal. Il a 68 ans, c’est l’ancien président du CPAS de Spa et s’il est à l’honneur aujourd’hui dans les journaux du groupe Sudpresse, c’est parce qu’il se lance un véritable défi sportif: gravir le Mont Blanc.

Passionné depuis son plus jeune âge par la montagne, Luc a découvert l'univers de la grimepe à 14 ans dans un camp de la mutuelle. Trois ans plus tard, il retourne à la montagne mais comme moniteur d'alpinisme cette fois.

Son envie de gravir le Mont Blanc date d'il y a 42 ans. "Le 28 juillet 1978, j'ai conduit en cordée un copain et une copine au sommet du Mont Rose, le deuxième sommet des Alpes. Ce jour là je me suis lancé le défi de grimper le Mont Blanc un jour. Maintenant que je suis pensionné, je me suis dit : Maréchal, c'est le moment" confie Luc.

Sportif depuis toujours, Luc a l’habitude de mettre son corps à l’épreuve. Avant le confinement, il nageait jusqu’à 2.5Km et participait à des randonnées de plusieurs dizaines de kilomètres avec l’amicale des para-commandos de Spa. Mais pour gravir le Mont Blanc il lui a fallu suivre un entrainement particulier.

Son périple débute ce samedi matin. Il partira à Chamonix. Mardi il réalisera des courses en altitude pour s’acclimater et faire connaissance avec son guide. Ensuite mercredi, il peaufinera sa technique d’escalade en vallée avec son guide. Le départ véritable se fera le jeudi à l’aube, vers 4h du matin. Le sommet sera normalement atteint le vendredi vers 11h-12h. Le plus grand espoir de Luc aujourd’hui, c’est que la météo soit au rendez-vous.