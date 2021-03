Grano'Lu , des granolas et barres de céréales artisanales liégeoises

Plus qu'une passion, Grano'Lu est un engagement durable pour le bien manger que Lucie Granier a développé en octobre dernier. Ces collations locales et artisanales sont réalisées à base de graines et fruits à coque que Grano'Lu vous propose sous forme de granola et de barres de céréales artisanales.

Comment Lucie a-t-elle pensé à ce produit ?

. © Grano'Lu D’abord, elle en confectionnait pour elle et sa famille et parfois pour en offrir en cadeau à des amis. Comme tout le monde aimait ses productions et lui suggérait d’en vendre, elle s’est lancée avec Grano’Lu en activité complémentaire car le reste du temps, elle est coach en entreprise. Comme elle le dit, elle aime la cuisine et la créativité et avec sa petite entreprise, elle allie ces passions.

Garanties collations saines

. © Grano'Lu En effet, saines et riches en protéines, en fibres, en minéraux et en vitamines. Que ce soit au petit déjeuner ou en guise d’encas, Grano’Lu est idéal pour affronter les coups de mou de la journée car Lucie apporte un soin particulier au mélange qui les compose. C’est ainsi que ses produits ne contiennent pas de sucre raffiné ajouté car il est remplacé par du miel ou du sirop d’érable.

Des barres de céréales et des granolas, on en trouve dans le commerce…

Oui ! Mais si vous lisez les étiquettes, ces produits contiennent souvent beaucoup de sucre et pour des produits sains c’est un peu dommage. Chez Grano’Lu, vous allez trouver un maximum de graines et de fruits secs dans les granolas comme dans les barres pour peu de flocons d’avoine car comme Lucie le rappelle, grâce aux noix vous éviterez les coups de pompe et les pics de glycémie.

On mange sain et goûteux…

. © Grano'Lu Tout en bénéficiant des bienfaits des fruits secs et des différentes graines sui sont des mines de minéraux et vitamines. De plus, Lucie n’utilise que des produits bios (sauf pour la noix de coco). Toutefois Lucie précise que ses produits sont évidemment plus chers que ceux de la grande distribution mais, comme nous l’avons souvent souligné, il ne s’agit pas des mêmes produits.

Où trouve-t-on ces granolas et barres de céréales ?