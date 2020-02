Frankenstein à la sauce liégeoise

L’histoire est celle que tout le monde connaît, Frankenstein fait partie des grands classiques de la littérature, du cinéma mais aussi du théâtre. Le Baron Frankenstein, étudiant en médecine à l’hôpital de Bavière a construit son laboratoire dans la chambre qu’il loue à Tchantchès et Nanesse.

Un spectacle pour adultes

Le spectacle est réservé aux adultes parce que de grandes questions sont abordées durant la pièce, un homme peut-il vaincre la mort ? C’est grâce à la légèreté de Tchantchès, personnage emblématique du théâtre liégeois, que le public retrouve son âme d’enfant, rigole et s’émerveille. L’écriture fine et humoristique d’Arnaud Bruyère rend ce spectacle drôle, intelligent et émouvant.

Plusieurs représentations ont lieu, le jeudi 5 mars 2020 à 20h, le vendredi 6 mars à 20h, le samedi 7 mars à 15 heures. Le spectacle reprendra le vendredi 13 mars à 20h et se terminera le samedi 14 mars à 15 heures. L’entrée coûte 5 euros. Le musée Tchantchès se trouve rue Surlet, 56. 4020 Liège.

Infos et réservations obligatoires sur www.tchantches.be